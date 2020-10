India passeert 8 miljoen coronabesmettingen

In India is de teller van totale coronabesmettingen donderdag de 8 miljoen gepasseerd. In de afgelopen 24 uur werden 49.881 nieuwe positieve tests gemeld, waarmee het totaal op 8.040.203 komt te staan. Het land heeft op de Verenigde Staten na de meeste besmettingen wereldwijd. In de VS staat het totaal op ongeveer 8.9 miljoen.



Het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen is afgenomen sinds de piek in september, maar experts vrezen voor een nieuwe piek gedurende het aankomende feestseizoen.