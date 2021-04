De Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten roept vakantiegangers, studenten en stagiairs op Curaçao zo snel mogelijk te verlaten. Het gaat om Nederlanders die geen noodzakelijke reden hebben om op het eiland te blijven, niet om mensen die op het eiland staan ingeschreven. De oproep is donderdag gedaan en geldt in ieder geval tot 15 april.De oproep is een gevolg van de actuele COVID-19-situatie. Die is zeer ernstig op het eiland. "De zorgcapaciteit is mogelijk ontoereikend vanwege het grote aantal coronabesmettingen", aldus de Vertegenwoordiging. De medische zorg is hierdoor niet gegarandeerd en moet op korte termijn ontlast worden om een nieuwe stroom patiënten aan te kunnen. Er geldt voor de mensen die van het eiland af gaan een testverplichting voor vertrek vanaf Curaçao, bij thuiskomst in Nederland moeten reizigers in thuisquarantaine.Woensdag luidde minister-president Eugene Rhuggenaath al de noodklok over de situatie in het ziekenhuis. Die zit volgens hem vol door het alsmaar groeiende aantal coronapatiënten. Donderdag zijn er 431 nieuwe besmettingen geregistreerd. Daarmee is het totale aantal actieve besmettingen inmiddels 3.466. Er liggen 103 mensen in het ziekenhuis, waarvan 34 op de intensive care. Er zijn drie mensen in de afgelopen 24 uur overleden.