Meer dan 60.000 sterfgevallen in Brazilië

Het aantal sterfgevallen in Brazilië blijft flink toenemen. In de afgelopen 24 uur zijn 1.016 overlijdens gemeld, aldus het ministerie van Gezondheid. Dit betekent dat het dodental in het land stijgt naar 60.610. Het aantal besmettingen is eveneens flink toegenomen. In de afgelopen 24 uur zijn 45.482 personen positief getest op het coronavirus. Tot dusver bekend zijn in Brazilië 1.447.523 besmettingen vastgesteld.