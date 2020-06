Brazilië passeert 50.000 sterfgevallen door coronavirus

In Brazilië is het dodental maandag de 50.000 gepasseerd, maakte het lokale ministerie van Gezondheid bekend. Het dodental bedraagt 50.617, terwijl het zondag nog 49.976 was. Het aantal besmettingen staat op 1.085.038, waarmee het land het zwaarst getroffen wereldwijd is na de Verenigde Staten.



Zowel het sterftecijfer als het aantal besmettingen is volgens experts in werkelijkheid veel hoger, maar blijven die onder de radar vanwege een gebrek aan tests.