Meer dan 50.000 coronadoden in Mexico

In Mexico zijn donderdag 819 overledenen gemeld die besmet waren met het coronavirus, waarmee het totale dodental is gestegen naar 50.517. Dat zijn ruim 10.000 geregistreerde coronadoden in twee weken tijd. In Mexico zijn ruim 460.000 besmettingen vastgesteld.

Alleen in Brazilië (bijna 100.000) en de Verenigde Staten (bijna 160.000) ligt het dodental door corona hoger.