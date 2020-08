Meer dan 5.000 coronadoden in Argentinië

Het dodental als gevolg van het coronavirus is in Argentinië de 5.000 gepasseerd. Dat meldt de regering woensdag. Het Zuid-Amerikaanse land was sinds 20 maart in quarantaine, maar sinds versoepelingen zijn doorgevoerd in verschillende regio's begon het aantal nieuwe besmettingen weer te stijgen.



In Argentinië zijn nu 5.004 mensen overleden aan het virus en woensdag werden er 7.043 nieuwe besmettingen gemeld. Het totaal aantal besmettingen komt daarmee op 260.911 te staan.



Ondanks strenge maatregelen in de hoofdstad van het land, Buenos Aires, het centrum van de uitbraak in Argentinië.