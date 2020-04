Meer dan 37.000 mensen in Verenigde Staten overleden aan gevolgen coronavirus

Uit de meest recente cijfers van het Amerikaanse Centrum voor Ziektebeheersing en Preventie (CDC) blijkt dat het dodental als gevolg van het coronavirus in het land met 1.759 is gestegen naar 37.202. Het aantal bevestigde besmettingen in het land is toegenomen naar meer dan 720.000.