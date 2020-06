'Politie had vooraf informatie over komst hooligans naar Den Haag'

De politie had informatie dat verschillende groepen onruststokers, waaronder hooligans, zondag naar Den Haag zouden komen om te rellen. Dat laat de gemeente Den Haag weten in een persbericht. Er kwamen vandaag inderdaad onruststokers vanuit verschillende delen in het land naar Den Haag om ongeregeldheden te veroorzaken bij de demonstratie tegen de coronaspoedwet.



Hoewel het precieze aantal aanhoudingen nog niet bekend is, zijn er zeker meer dan honderd mensen aangehouden.



"Het was vandaag een onrustige dag in Den Haag", liet burgemeester Johan Remkes weten. "Dit heeft niets met demonstreren of vrijheid van meningsuiting te maken. Deze groep was doelbewust uit op het verstoren van de openbare orde. De politie heeft meermaals stevig moeten ingrijpen. Ik ben de politie dankbaar voor hun inzet."