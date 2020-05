Meer dan 3.000 doden gemeld in Zweden

Door het coronavirus zitten kinderen meer thuis dan ze gewend zijn, wat moeilijke situaties kan opleveren voor kinderen die thuis seksueel worden misbruikt. Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) stelde daarom vorige week een open brief op voor deze kinderen. De videobrief , met de titel #nietjouwschuld, wordt vandaag verstuurd naar meer dan 6.500 leerkrachten en schoolleiders in het primair, middelbaar en MBO-onderwijs.Met de (video)brief ontvangen de leerkrachten ook tips om leerlingen die hen in vertrouwen nemen goed te kunnen begeleiden. De videobrief wordt vertaald naar zes verschillende talen en is ook beschikbaar in Nederlandse Gebarentaal."De brief kan misbruikte kinderen een ander perspectief bieden op wat hen overkomt, en het zachte zetje zijn om vroeg of laat te gaan praten", aldus Iva Bicanic, hoofd van het CSG. "Kinderen kiezen soms bewust hun juf of meester om hun geheim mee te delen. Maandag starten de basisscholen en voor sommige kinderen is de leerkracht de eerste volwassen vertrouwenspersoon die zij zien na het thuiszitten. Daarom is dit nu belangrijk."