Dodental in Frankrijk passeert 27.000

Het dodental in Frankrijk als gevolg van het coronavirus is de 27.000 gepasseerd. Er kwamen in de afgelopen 24 uur 83 nieuwe meldingen bij. Wel daalt het aantal mensen in het ziekenhuis, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat getal ging omlaag van 21.595 naar 21.071. Het aantal patiënten op de intensive care ging eveneens omlaag, met 114 naar 2.428.



In Europa hebben alleen Groot-Brittannië, Spanje en Italië meer sterfgevallen.