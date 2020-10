Meer dan 220 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld

Moskou begint snel met massale vaccinatie tegen COVID-19

In de Russische hoofdstad Moskou wordt ergens in de komende maanden begonnen met het massaal vaccineren tegen COVID-19. Dat begint tussen december en januari, schreef burgemeester Sergey Sobyanin maandag op zijn blog.



De eerste grote leveringen van het eerste Russische vaccin arriveren komende maand. "Dat wordt de uiteindelijke overwinning op de pandemie", zei Sobyanin.



Het Russische vaccin Sputnik-V is in augustus vrijgegeven. Dat leidde tot veel kritiek, omdat de goedkeuring werd verleend vóór de afronding van belangrijke tests. Er lopen momenteel grootschalige fase 3-onderzoeken.

Een tweede vaccin dat in Rusland is ontwikkeld, is inmiddels ook vrijgegeven. In Rusland stijgt het aantal nieuwe besmettingen al weken achtereen. Volgens officiële statistieken werden maandag 15.982 gevallen op één dag gemeld. Dat zijn er meer dan ooit tevoren. In totaal zijn meer dan 1,3 miljoen besmettingen vastgesteld.