Meer dan 20.000 nieuwe positieve tests in Duitsland

Recordaantal positieve tests in twaalf staten VS

Twaalf Amerikaanse staten hebben donderdag recordaantallen nieuwe positieve tests gemeld. Een dag eerder werden er in het hele land bijna 105.000 duizend nieuwe gevallen gerapporteerd, eveneens een recordaantal.



Het virus houdt huis in het hele land, maar slaat vooral hard toe in het midwesten, in staten als Illinois en Texas. De staten die donderdag recordaantallen meldden zijn Indiana, Iowa, Minnesota, Missouri, North Dakota, Ohio, Arkansas, Maine, Oklahoma, Rhode Island, Utah en West Virginia.



Het aantal coronapatiënten in Amerikaanse ziekenhuizen is gestegen naar ruim 52.000. Het record was in juli, toen het er ruim 58.000 waren.



Gemiddeld sterven er dagelijks 850 mensen aan de gevolgen van het coronavirus in de VS, 150 meer dan een maand geleden. Het aantal overlijdens staat in totaal op meer dan 234.000, verreweg het grootste aantal ter wereld.