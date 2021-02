Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt met 39

In Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 1.848 coronapatiënten, 39 meer dan gisteren. Van die opgenomen personen liggen er 527 op de intensivecareafdelingen, acht meer dan gisteren. Ziekenhuizen zagen zichzelf genoodzaakt zeventien patiënten onderling uit te wisselen.



In het afgelopen etmaal zijn in totaal 181 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Zaterdag werden nog 207 nieuwe opnames gemeld. Het aantal nieuwe ic-opnames (21) bleef in lijn met eerdere dagen.



De afgelopen week zijn de instroom in ziekenhuizen én de ziekenhuisbezetting met zo'n 3 procent gedaald. Dat was in lijn met de verwachting op basis van het aantal coronabesmettingen.