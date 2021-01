Duitsland: bijna 13.000 positieve tests en ruim 165.000 inentingen

Duitsland heeft in een etmaal 12.690 nieuwe positieve coronatests geregistreerd. Ook zijn in 24 uur tijd zeker 336 sterfgevallen gemeld, meldt het Robert Koch-Insti­tut (RKI) zaterdag. Het aantal mensen dat gevaccineerd is tegen COVID-19 stond vrijdagmiddag op 165.575. Dat waren er 31.846 meer dan een dag eerder.



De stijging van het dodental ligt lager dan de afgelopen dagen. Zo maakten de autoriteiten op 30 december nog melding van de dood van 1.129 coronapatiënten, het grootste aantal tot dusver. Die schommeling in de cijfers kan volgens Duitse media te maken hebben met de feestdagen. Zo lag het aantal coronatests dat is afgenomen mogelijk lager rond de jaarwisseling. Ook hebben mogelijk nog niet alle instanties de laatste coronacijfers doorgeven.



Duitsland begon eind december met vaccineren en gebruikt zoals andere EU-lidstaten het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Er worden onder anderen bewoners van verpleeghuizen ingeënt. Ook kunnen mensen vanwege hun werk in aanmerking komen voor een vaccinatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om medisch personeel en mensen die in de ouderenzorg werken.



In totaal zijn in Duitsland 33.960 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Er zijn ruim 1,7 miljoen besmettingen geregistreerd.