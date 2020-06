Polen sluit tijdelijk twaalf mijnen vanwege uitbraak coronavirus

Zeker twaalf steenkoolmijnen in Polen zijn voor drie weken gesloten door de regering, die daarmee de verspreiding van het coronavirus onder mijnwerkers terug probeert te dringen.



Volgens de gegevens van het Poolse ministerie van Volksgezondheid is ongeveer een vijfde van alle coronabesmettingen in het land vastgesteld bij mijnwerkers. Van de 599 nieuwe besmettingen die vandaag werden bevestigd, werd meer dan de helft geregistreerd in de mijnbouwregio Silesia.



Vakbonden zijn bang dat de regering de coronacrisis aangrijpt om de mijnen uiteindelijk helemaal te sluiten, wat veel banen zou kosten.