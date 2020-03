Het aantal patiënten dat als gevolg van een besmetting met het coronavirus op de intensive care is beland, is opnieuw opgelopen. In totaal ligt het aantal nu op 487, meldt de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). "Ik had liever gehad dat we eind deze week 500 patiënten hadden, maar als dit aantal op maandag al is bereikt dan gaat het te hard," zegt NVIC-voorzitter Diederik Gommers tegen RTL Nieuws. Lees hier meer.