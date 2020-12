Aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland flink toegenomen

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Duitsland is in het afgelopen etmaal flink gestegen ten opzichte van de vorige dag. Daarnaast is er sprake van een recordaantal coronagerelateerde sterfgevallen. Het Robert Koch-Insti­tut (RKI), het Duitse equivalent van het RIVM, meldde woensdagochtend 24.740 nieuwe besmettingen. Dinsdag meldde het RKI nog 19.528 nieuwe gevallen gemeld.

Daarmee kwam een einde drie dagen van dalingen. Afnames in en na het weekend en toenames gedurende de week zijn in Duitsland nagenoeg een vast patroon. In totaal zijn bij de oosterburen nu 1.554.920 besmettingen vastgesteld.



In de afgelopen 24 uur zijn nog eens 962 sterfgevallen gemeld. Het vorige record dateerde van afgelopen woensdag (952). In totaal zijn in Duitsland nu zeker 27.969 personen overleden aan COVID-19.



Sinds vorige week woensdag is in Duitsland een harde lockdown van kracht. Onder meer veel bedrijven en scholen moeten tot in januari gesloten blijven, kwam bondskanselier Angela Merkel overeen met de deelstaatregeringen.