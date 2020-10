MBO Raad over praktijkonderwijs: 'We zakken door het ijs'

De kwaliteit van het onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heeft flink te lijden onder de coronacrisis. "We zakken door het ijs", zegt voorzitter Adnan Tekin van de MBO Raad vandaag inNiet alleen hogescholen en universiteiten moeten zich aan de coronamaatregelen houden, maar ook de mbo-scholen. Maar bij zogenoemde praktijkvakken, zoals koken, groen- en dierverzorging of techniek, is dat vaak moeilijk. "Het hart van het mbo is het praktijkonderwijs. Daarom is het zo wrang dat we maar 30 procent fysiek onderwijs kunnen geven", aldus Tekin.Een ander probleem is het tekort aan stageplekken door de coronacrisis, zegt hij in de krant. Op dit moment zijn er volgens de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 20.500 plaatsen te weinig. "Het mbo heeft eigenlijk een soort huwelijk met het bedrijfsleven. We kunnen niet zonder elkaar."Online onderwijs is volgens de voorzitter eigenlijk helemaal niet geschikt voor praktische opleidingen