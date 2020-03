Jakarta sluit scholen

Alle scholen in de Indonesische hoofdstad Jakarta blijven zeker twee weken dicht in verband met het coronavirus. De bedoeling is dat leerkrachten "op afstand les gaan geven". Hoe dit er precies uit gaat zien is onduidelijk. In de archipel hebben 69 mensen positief getest op het coronavirus, maar het werkelijke aantal besmettingen is vermoedelijk veel hoger. Een onbekend aantal personen in Jakarta is ook geïnfecteerd, zei de gouverneur van Jakarta zaterdag tijdens een persconferentie. In de metropool wonen zo'n 10 miljoen mensen.