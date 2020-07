Dodental in Verenigde Staten voorbij 150.000

In de Verenigde Staten zijn officieel meer dan 150.000 personen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, blijkt uit een telling van het prestigieuze Johns Hopkins Instituut. Dat is bijna een kwart van het totaalaantal wereldwijd (660.000) en ruim anderhalf keer zoveel als Brazilië, die met 88.000 doden na de Verenigde Staten het zwaarste is getroffen.



Recentelijk begon het dodental in de Verenigde Staten weer vrij snel te stijgen, na een eerdere stabilisering. Ook het aantal besmettingen in diverse staten schoot omhoog, waardoor de VS nu 4.4 miljoen besmettingen telt. Alleen Brazilië (bijna 2.5 miljoen) en India (1.5 miljoen) tellen meer dan één miljoen ziektegevallen.