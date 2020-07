Madeira verplicht mondkapjes in het openbaar

Het kabinet is positief over hoe het gaat met de bestrijding van het coronavirus in Nederland,uit een Kamerbrief van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Nederland heeft het coronavirus is volgens hem "goed in zicht", wat het mogelijk maakt om "gericht en tijdig" in te grijpen."Door het testen en het bron- en contactonderzoek hebben we de clusters van besmettingen en de oorzaak van de besmettingen goed in beeld, dit is een belangrijke stap in het controleren van het virus", aldus De Jonge in de brief. "De brandweer weet waar de brandhaarden zijn, daardoor kunnen we gerichter blussen door passende, vaak lokale maatregelen te treffen."