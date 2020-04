Maastricht hoopt Koningsdag in 2021 te organiseren

Maastricht heeft goede hoop volgend jaar alsnog Koningsdag te mogen organiseren, zei burgemeester Annemarie Penn-te Strake vanavond in het EO-programma Blauw Bloed.

Penn-te Strake heeft vorige maand een gesprek gevoerd met de particulier-secretaris van de koning waarin ze haar wens heeft geuit dat Maastricht in 2021 gaststad is.