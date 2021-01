Basisscholen in Londen gaan vanaf maandag nog niet open, heeft de regering besloten.In eerste instantie zouden scholen in Londen na het weekend weer openen, maar dit kwam op veel kritiek van bestuurders te staan. "De overheid is eindelijk bij zinnen gekomen, en is 180 graden gedraaid. Alle basisscholen in Londen worden gelijk behandeld. Dit is de juiste beslissing", zegt Burgemeester Sadiq Khan op Twitter Kinderen van wie de ouders een essentieel beroep hebben, mogen vanaf maandag wel weer naar school.