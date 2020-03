Opmerkelijk nieuws uit België, want daar is een kat besmet geraakt met het coronavirus. Het dier had diarree, braakte en kampte met ademhalingsproblemen. In haar uitwerpselen troffen onderzoekers het coronavirus aan. De kat is een week na haar baasje besmet geraakt en is aan de beterende hand. Viroloog Steven Van Gucht benadrukt dat er geen reden is voor paniek. "Dit is een alleenstaand geval, er zijn geen indicaties dat dit vaak voorkomt. Het virus gaat niet over van dier op mens", zegt hij in de krant He t Nieuwsblad