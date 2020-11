Meer gebieden in Portugal krijgen avondklok en lockdown in weekend

De avondklok en lockdown in het weekend gaat voor nog meer Portugese gebieden gelden, maakt de Portugese overheid donderdagavond bekend. De maatregelen golden al in meer dan honderd gemeenten, en gaan nu in nog eens 77 andere gemeenten gelden.



"De situatie is serieus en meer kritiek dan we tijdens de eerste golf ervoeren", aldus premier António Costa.



Inwoners van de getroffen gebieden mogen doordeweeks alleen het huis verlaten om te werken, naar school te gaan of boodschappen te halen. De avondklok geldt tussen 23.00 uur en 5.00 uur. In het weekend geldt een 'lockdown', waarbij ook winkels en restaurants gesloten moeten blijven.



Hoewel het aantal besmettingen in het tien miljoen inwoners tellende Portugal relatief laag lijkt vergeleken met andere Europese landen, steeg het aantal nieuwe positieve tests zaterdag met een recordaantal van 6.640. Sinds afgelopen maandag is de noodtoestand van kracht in het land.