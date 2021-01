Oostenrijk beboet buitenlandse toeristen in skigebieden

De Oostenrijkse politie heeft in het populaire skioord Sankt Anton am Arlberg 96 mensen uit heel Europa beboet voor overtreding van de corona- en immigratieregels. De controles werden vrijdagavond uitgevoerd door vijftien agenten. De bezoekers, onder wie Denen, Duitsers, Britten, Roemenen, Zweden, Australiërs, Ieren en Polen, moeten boetes oplopend tot 2.180 euro betalen.



De controles werden ingesteld nadat de burgemeester van Sankt Anton, Helmut Mall, zich eerder deze week had beklaagd over het verblijf van tientallen buitenlandse jongeren in het ook bij Nederlanders geliefde skioord.



De skiliften zijn wel in werking, maar de hotels in Oostenrijk zijn gesloten voor toeristen. Zij mogen ook niet naar Oostenrijk reizen. Zakelijke gasten mogen er wel verblijven. Het land vertoeft sinds 26 december in de derde nationale lockdown en alle niet-essentiële winkels zijn gesloten.



In de afgelopen weken ontstond in Oostenrijk ophef toen bleek dat de regels op creatieve wijze aan de laars werden gelapt. Zo bleek er een uitbraak van COVID-19 te zijn onder "skileraren" uit Europa, wiens opleiding onder de huidige regels wel mag doorgaan. Volgens de burgemeester hebben buitenlanders zich in hotels ingeschreven met als reden dat ze werkzoekend zijn, terwijl er geen banen beschikbaar zijn.