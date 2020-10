Persconferentie Rutte en De Jonge

Het korte persmoment van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) over het coronavirus is begonnen.



Rutte: "U herinnert zich dat we twee weken geleden met de gedeeltelijke lockdown een grote hamer uit de gereedschapskist hebben gehaald. We weten uit ervaring dat het effect na twee weken zichtbaar wordt of niet. Dat is het kruispunt waar we staan. Het is nog net te vroeg om conclusies te trekken over het effect en of we op de rem moeten trappen. We willen het virus verslaan, maar willen ook de economie en de samenleving zo min mogelijk raken."