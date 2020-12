De Jonge: "De tweesprong is of het de komende tijd lukt om de trend weer te keren of niet. Als je in een regio de horeca weer opent, krijg je veel verkeer naar die regio. Dus een regionale aanpak is met deze cijfers niet voor de hand liggend. We willen wel terug naar die situatie, maar dat zal nog wel even duren. We zitten in 'zeer ernstig'. Maar daarin zijn varianten van een lockdown mogelijk, zoals de gedeeltelijke lockdown waar we nu in zitten. Het kan nog strenger, maar dat moeten we niet willen en het is ook niet nodig als we onszelf in acht nemen."