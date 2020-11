De Jonge: "Het virus heeft bij ruim zeshonderd verpleeghuizen een voet tussen de deur gekregen. Het virus raakt de ouderen en zwakkeren in onze samenleving onevenredig hard. Zowel in de ziekenhuizen als in de verpleeghuizen is de belasting van onze mensen enorm. Zelf ziek worden, eindeloos overwerk, maar ook de emotioneel zware werkomstandigheden. De maatregelen die we vandaag nemen, nemen we uit solidariteit met mensen die werken in de zorg en de mensen die zorg nodig hebben. We snakken allemaal naar minder beperkingen, maar die zijn pas weer mogelijk als we de besmettingsgraad met zijn allen laten dalen. Daarom grijpen we extra ferm in, omdat we willen dat er half december weer meer mogelijk is."