De Jonge: "We bieden mentale ondersteuning, omdat we snappen dat het moeilijk is en steeds moeilijker wordt. Ook proberen we economisch zo veel mogelijk steun te bieden. We zien licht aan het eind van de tunnel, maar de vraag is hoelang die tunnel nog is. We doen alles wat er mogelijk is op sociaal vlak. Er is een groep in de marge die überhaupt niet in het virus gelooft en wel in andere zaken. Het podium dat we hieraan geven, moet evenredig zijn met de grootte van de groep. Het overgrote gedeelte maakt zich zorgen over het virus en de maatregelen daartegen raken ons in het diepste van ons bestaan. Mensen vragen zich af of het een onsje minder kan. Als dat kon, hadden we dat gedaan. We nemen altijd proportionele maatregelen, daarbij ook rekening houdend met de invloed ervan op het leven van mensen."