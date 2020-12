Rutte: "We zien jonge mensen die hun toekomstplannen in de wacht moeten zetten. We zien ouderen die bang zijn om ziek te zijn. En we zien overal de stress. Juist dit jaar is er behoefte aan samen rond de kerstboom te zitten. Daarom wil ik u vragen rond de Kerst oog te blijven houden voor mensen die het zwaar hebben. Mensen die verdrietig of alleen zijn. Dat helpt ons om door deze ellendige periode heen te komen. Dat gaat zeker gebeuren. Vanwege het vaccin, maar ook onze veerkracht. We vinden het moeilijk om ons altijd en overal aan de regels te houden. Het overgrote deel van de Nederlanders realiseert zich goed dat we elkaar moeten beschermen. Ik zie ongelofelijk veel mensen die er het beste van willen maken en de moed erin houden. We maken met zijn allen iets mee dat ongekend is in vredestijd en toch slaan we ons er doorheen."