De Jonge: "We snakken naar meer samen uit en minder alleen thuis. We hebben rond de zomer gemerkt dat maatregelen te snel losgelaten kunnen worden. Als wij verslappen, grijpt het virus zijn kans, dus moeten we behoedzaam blijven. De daling is ingezet, de cijfers zijn lager dan ze waren, maar hoger dan zou moeten. We hebben nu vierduizend besmettingen per dag, we willen naar minder dan twaalfhonderd per dag. Dan is er sneller ook weer ruimte voor andere zorg. We zitten met de meeste regio's in het derde risiconiveau. De golf ligt pas echt achter ons als we weer op het eerste risiconiveau zitten. Volgens berekeningen kan dat in januari. Daarna moeten we een derde golf voorkomen, terwijl we de economie de ruimte geven."