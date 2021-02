Brazilië constateert als derde land meer dan tien miljoen besmettingen

Brazilië heeft als derde land meer dan tien miljoen besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Alleen de Verenigde Staten en India hebben meer gevallen gconstateerd.



De autoriteiten maakten donderdag melding van 51.900 nieuwe besmettingen. Ook zijn nog eens 1.367 coronapatiënten overleden. Het land telt daarmee in totaal 10.030.626 besmettingen en 243.400 coronagerelateerde sterfgevallen.



In Brazilië worden sinds januari mensen ingeënt met het Chinese CoronaVac en het coronavaccin van AstraZeneca. De Braziliaanse vaccinatiecampagne verloopt niet vlekkeloos. In sommige steden, waaronder ook Rio de Janeiro, moest het vaccineren worden stilgelegd omdat te weinig doses beschikbaar waren.



Er is internationaal ook bezorgdheid over een coronavirusvariant die is ontdekt in het Braziliaanse Amazonegebied. Die variant is waarschijnlijk besmettelijker dan eerdere varianten en is inmiddels vastgesteld in zes Braziliaanse deelstaten. In de Amazonestad Manaus raakten ziekenhuizen overbelast en moesten patiënten met vliegtuigen worden overgebracht naar andere deelstaten.