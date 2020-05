In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur 460 nieuwe besmettingsgevallen vastgesteld, meldt het Robert Kock-Institut, het Duitse RIVM. Daarmee zijn er nu 177.212 besmettingen in het land. Het aantal doden nam met 27 toe tot 8.174. Een dag eerder meldde Duitsland nog 745 nieuwe besmettingen en 57 sterfgevallen.Ook in de Verenigde Staten lag het aantal nieuwe sterfgevallen lager dan een dag eerder. De afgelopen 24 uur werden er 1.255 nieuwe doden geregistreerd, tegenover 1.561 een dag eerder. Officieel zijn er nu 94.661 Amerikanen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De komende drie dagen hangt om die reden de vlag op alle federale overheidsgebouwen in de VS halfstok. Dat kondigde Trump vannacht aan op Twitter . Het aantal besmettingen in de VS staat inmiddels op meer dan 1,5 miljoen. De VS is het land dat wereldwijd de meeste besmettingsgevallen heeft op dit moment.