NOC*NSF wil dat Spelen alleen doorgaan als coronavirus onder controle is

NOC*NSF heeft het IOC per brief verzocht om de Spelen alleen door te laten gaan als de verspreiding van het coronavirus op wereldschaal stevig onder controle is. "We horen veel bezorgdheid onder de sporters. Zij vinden maar één ding echt belangrijk en dat is de gezondheid van de hele bevolking. Hun persoonlijke leed is daaraan ondergeschikt. Daarom hebben we gevraagd aan het IOC om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven", zegt voorzitter Anneke van Zanen tegen de NOS.