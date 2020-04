Tweede Griekse vluchtelingenkamp moet in quarantaine

Griekenland heeft een tweede vluchtelingenkamp in quarantaine geplaatst, nadat een 53-jarige man positief testte op het COVID-19-virus. Het gaat om het Malakasakamp op het Griekse vasteland, waarin honderden asielzoekers wonen.



Lokale autoriteiten gaan onderzoeken met wie de man, die met zijn familie in het kamp woont, de afgelopen dagen in contact is geweest. De patiënt is naar een ziekenhuis in Athene gebracht.



Donderdag werd het kamp Ritsona in het centrum van Griekenland in quarantaine geplaatst nadat twintig mensen daar positief testten op het coronavirus. Dit was het eerste Griekse vluchtelingenkamp dat voor zover bekend is getroffen door het virus.