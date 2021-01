Ruim de helft van de Nederlanders is niet tevreden met de manier waarop de coronapandemie wordt aangepakt door het kabinet. Dat blijkt uit het doorlopende vragenlijstonderzoek van de RIVM Gedragsunit, meldt De Volkskrant . In november was twee op de drie Nederlanders nog positief. De stemming daalde na de feestdagen. Slechts 45 procent was rond de jaarwisseling nog positief over het coronabeleid van de regering.Het RIVM ondervroeg voor het onderzoek ruim 51.000 Nederlanders. De respondenten zijn vooral ontevreden over hoe Nederland het doet in vergelijking met het buitenland. Iets meer dan de helft van de deelnemers heeft het idee dat de overheid de verschillende belangen goed afweegt, een daling van bijna 10 procentpunt in een maand. Bijna de helft vindt het lastig te begrijpen waarom bepaalde coronaregels in de ene situatie wel gelden en in de andere niet.