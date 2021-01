Het aantal aangiftes van woninginbraak is in 2020 fors afgenomen. Sybren van der Velden, projectleider woninginbraken bij de nationale politie, spreekt in De Telegraaf van een "coronaeffect".Uit de inbraakcijfers van de nationale politie, die in handen zijn van de krant, blijkt dat in 2020 39.477 inbraken werden gepleegd, tegenover 64.335 in 2015. Het gaat om bijna een halvering in vijf jaar tijd. Van 30.531 inbraken werd in 2020 aangifte gedaan, een kwart minder dan in 2019.