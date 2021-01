Visa verwerkt voor het eerst sinds coronacrisis meer betalingen

Klanten van Visa hebben in de laatste drie maanden van 2020 vaker betaald met kaarten van de creditcardmaatschappij dan een jaar eerder. Het is voor het eerst sinds de uitbraak van de coronacrisis dat het aantal transacties op jaarbasis is gestegen. De fors toegenomen aankopen bij webshops door lockdowns maakte het verlies aan ander betalingsverkeer goed.



Het aantal betalingen dat Visa in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar verwerkte, lag 4 procent hoger dan in dezelfde periode in 2019. In de voorgaande kwartalen kampte de creditcardmaatschappij nog met een vermindering van het betalingsverkeer.



Onlineshoppers die tijdens de feestdagenperiode met Visa's betaalkaarten afrekenden bezorgden het concern veel extra werk. Daar staat tegenover dat het aantal internationale betalingen nog altijd veel lager was dan een jaar eerder, vooral gezien de weer aangescherpte reisbeperkingen door de nieuwe coronagolf. Het totale volume aan grensoverschrijdende betalingen, waar creditcardmaatschappijen doorgaans hogere commissies voor ontvangen, lag daardoor ruim een vijfde lager.



De omzet daalde met 6 procent tot 5,7 miljard dollar. Daarop boekte Visa een winst van 3,1 miljard dollar, 4 procent meer dan een jaar eerder.