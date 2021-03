De gemeente Krimpen aan den IJssel doet een dringend beroep op de kerken om digitale diensten te houden in plaats van fysieke bijeenkomsten. "Neem uw verantwoordelijkheid, alstublieft", schrijft het gemeentebestuur vrijdag in een brief aan de Krimpense kerken en kerkgangers.De brief volgt op het besluit van de Mieraskerk in Krimpen om, evenals de Sionkerk op Urk, de deuren weer te openen voor alle gelovigen. De Krimpense burgemeester Martijn Vroom en de wethouders vinden dat geen goed idee. Ze wijzen erop dat de besmettingen ook in hun gemeente weer enorm toenemen."Al lange tijd is het dringende advies van de overheid om u aan de maatregelen te houden. Ook als kerkganger. Kom niet samen in grote groepen en houd altijd 1,5 meter afstand. En ook: zing niet als u toch in kleine kring samenkomt. Volg de kerkdienst alstublieft digitaal", staat in de brief. "Als gemeentebestuur vragen wij u om solidariteit met wie ziek zijn en met wie thuisblijven. Wij vragen u om vol te houden."De Mieraskerk meldt op zijndat zondag iedereen de gelegenheid wordt gegeven om met inachtneming van de anderhalvemeterregel de erediensten bij te wonen. Dominee Anthonie Kort wilde niet aan de telefoon komen voor een reactie.