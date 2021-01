Korpschef over avondklok: Tijd van waarschuwen is voorbij

Korpschef van de Nationale Politie Henk van Essen zegt dat er niet meer zal worden gewaarschuwd als mensen moedwillig de regels overtreden. "Daar waar mensen zich niet aan regels houden, zal de politie handhavend optreden. Als je moedwillig de regels overtreedt krijg je een boete", zei Van Essen donderdagavond bij Op1 in reactie op het invoeren van een avondklok in ons land.



De avondklok geldt vanaf zaterdag aanstaande tussen 21.00 uur en 4.30 uur in de ochtend. Hoe de handhaving er concreet verder uit moet komen te zien, zei Van Essen niet. De politie had al eerder gezegd te hopen dat zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de exacte invulling van de handhaving voor die avondklok. "Er wordt van ons verwacht dat we stevig handhaven. We zetten alles op alles om dat voor elkaar te krijgen", aldus een woordvoerder van de politie woensdag al. Deze zei toen ook: "Het is aan de burgemeesters om te bepalen hoe de politie gaat handhaven."



Van Essen zei vertrouwen te hebben in het draagvlak onder de bevolking voor de avondklok. Hij vroeg nogmaals aandacht voor de flexibiliteit van "de collega's" die nu in plaats van overdag veelal 's avonds worden ingezet. Hij zei opnieuw graag te zien dat ook politiemensen snel gevaccineerd worden.