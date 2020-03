China meldt weer meer besmettingen

China heeft voor het eerst in vier dagen tijd weer meer besmettingen gemeld dan een dag eerder. Maandag werd bij 48 mensen het coronavirus vastgesteld. Een dag eerder waren dat er 31. Geen van de besmette mensen heeft het virus in China zelf opgelopen, zeggen de lokale gezondheidsautoriteiten.



In de stad Wuhan, waar het coronavirus in december uitbrak, werden opnieuw geen nieuwe gevallen geregistreerd. Het is nu een week geleden dat er voor het laatst officieel een besmetting bijkwam in de stad.



In totaal zijn er nu 81.518 bevestigde besmettingen in China en 3.305 sterfgevallen.