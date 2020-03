Coronadebat in de Kamer

ChristenUnie-leider Segers wil weten of er noodscenario's klaarliggen voor de piek van het aantal ic-opnames, die eind mei of begin juni wordt verwacht. "We zitten al in een noodsituatie", antwoordt De Jonge. In een normale situatie zijn er in Nederland 1.150 bedden waarvan er 350 leeg zijn. Er wordt nu in eerste instantie gewerkt om uit te breiden naar 1.500 bedden en uiteindelijk naar 2.000.



Gommers verwacht dat er op 1 april 1.600 bedden nodig zijn, terwijl er momenteel 1.150 bedden beschikbaar zijn. Eind mei zijn naar verwachting 2.200 ic-plekken nodig. De Jonge: "We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ze er binnen een week zijn, maar ik zeg niets dat ik niet waar kan maken." Desnoods worden twee patiënten op één beademingsapparaat aangesloten.



Asscher (PvdA), Jetten (D66) en Wilders (PVV) zijn niet tevreden met de antwoorden. Zijn er volgende week nu genoeg bedden of niet? "Deze minister kan hier niet zonder mitsen of maren antwoord op geven", concludeert Wilders. Asscher wil een brief met informatie over wanneer er hoeveel bedden beschikbaar zijn. Hij voelt naar eigen zeggen al aan in het debat geen antwoord te krijgen.



"De werkelijkheid is complex", antwoordt De Jonge. "De hele wereld heeft dezelfde apparaten besteld. Ik ben eerlijk in wat er is geregeld en wat er kan staan op de ic."