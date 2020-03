Rutte over benoeming van Van Rijn: 'Je kunt niet links of rechts de crisis bestrijden'

Rutte gaat nog even in op de benoeming van PvdA'er Martin van Rijn als nieuwe minister voor Medische Zorg. Van Rijns partij zit niet in het kabinet, maar hij was eerder topambtenaar op het ministerie en daarna (in het vorige kabinet van VVD en PvdA) staatssecretaris.



Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft het coronadossier van Bruins overgenomen. Van Rijn neemt de vrijgevallen dossiers voor zijn rekening en zal samen met de rest van het kabinet minister De Jonge en de premier ondersteunen in de corona-aanpak.



Van Rijn heeft als PvdA'er niet voor het regeerakkoord getekend. "Hij komt niet bij het bpo (bewindspersonenoverleg, red.) van de VVD zitten", zegt Rutte.



"Je kunt de crisis niet links of rechts bestrijden", zegt de premier over de opmerkelijke benoeming. Rutte zegt dat de PvdA'er in zijn vorige kabinet "een rots in de branding" was en benadrukt dat Van Rijn het ministerie goed kent.



De termijn blijft wat Rutte betreft drie maanden. Dat is ook de periode waar Van Rijn zelf mee heeft ingestemd. Of dat nog gaat veranderen, weet Rutte niet. "Hij is pas net een uur bezig in zijn nieuwe functie. Laten we het even afwachten."