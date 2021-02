Na het versoepelen van de coronamaatregelen voor reizigers gaat KLM pakketreizen aanbieden, meldt De Telegraaf. De vliegtuigmaatschappij zal de eigen reisorganisatie KLM Holidays lanceren.Pakketreizen zijn vakanties waarbij vlucht, transfer, hotel en eventuele excursies en autoverhuur zijn inbegrepen. "We willen nu zelf in de top drie touroperators voor vliegvakanties komen, samen met onze zuster Transavia Holidays", bevestigt topman Harm Kreulen van KLM Nederland in De Telegraaf. Volgens de topman is het ook de bedoeling om KLM Holidays in andere landen op te zetten.