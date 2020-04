Kleinste toename dodental Italië sinds 17 maart

Aantal doden VS passeert 50.000

Het aantal mensen in de Verenigde Staten dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus, is tot boven de 50.000 gestegen. Dat houdt in dat deze maand gemiddeld tweeduizend Amerikanen per dag zijn overleden aan de gevolgen van het virus. In de afgelopen tien dagen is het dodental in de VS verdubbeld.



Daarmee is de VS met afstand het zwaarst getroffen land in de pandemie. Ook het aantal bevestigde besmettingen is met 875.000 ongeëvenaard hoog wereldwijd. Bijna de helft van het aantal doden en besmettingen vond plaats in de staat New York.



Waarschijnlijk zijn de cijfers nog hoger. Alleen slachtoffers in het ziekenhuis en verzorgingstehuizen worden meegenomen.