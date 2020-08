Buschauffeurs in de Australische stad Sydney willen gaan staken om mondkapjes verplicht te maken in de bussen. Ze dreigen de overheid van de staat New South Wales met een staking van twee dagen als deze niet tegemoet komt aan hun eisen.Er is volgens de buschauffeurs een onveilige situatie ontstaan doordat er momenteel geen mondkapjesplicht geldt. Ook wordt het houden van genoeg afstand niet voldoende gecontroleerd.Volgens de buschauffeurs heeft de regering sinds het begin van de pandemie geweigerd om met de buschauffeurs in gesprek te gaan over hun zorgen. De staking staat gepland voor volgende week maandag.