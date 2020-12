De oversterfte is vorige week voor het eerst sinds drie weken weer iets aan het toenemen. Het is nu al tien weken dat meer mensen overlijden dan in vergelijkbare perioden in voorgaande jaren, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.De laatste tien weken overleden ongeveer 4.300 mensen meer dan normaal. Dat is lager dan de geschatte oversterfte tijdens de eerste coronagolf (week 11 tot en met week 19): toen overleden bijna 9.000 mensen meer dan geschat.Vorige week overleden 3.450 mensen, 150 meer dan de week daarvoor en ruim 400 meer dan normaal voor deze periode van het jaar. De laatste drie weken leek het er even op dat de oversterfte aan het afvlakken was, maar deze week is er toch weer een stijging te zien. (Lees hier verder)