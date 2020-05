Aantal besmettingen in Rusland passeert 350.000

Het aantal bevestigde besmettingen in Rusland is in de afgelopen 24 uur met 8.946 gestegen tot 353.427. Ook zijn 92 sterfgevallen geregistreerd, wat het totaal op 3.633 brengt.



Het epicentrum van de uitbraak in Rusland is in de hoofdstad Moskou. In het land wordt veel getest op het virus.