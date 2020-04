Kappers stellen speciaal protocol op om weer aan het werk te kunnen

Minder bezette stoelen in de salon en het gebruik van mondkapjes door zowel de kapper als de klant: kappersorganisatie ANKO heeft maandagavond samen met vakbond FNV een protocol tot stand gebracht waarmee kappersbezoek in de anderhalvemetersamenleving mogelijk moet worden. Vakbond CNV Vakmensen staat achter het protocol, schrijft de organisatie in een persbericht.



Naast minder bezette stoelen en het gebruik van mondkapjes moeten spatmaskers tussen kapper en klant en afstand tussen kappers onderling zorgen dat de werkzaamheden in de kappersbranche tijdens de corona-epidemie weer opgepakt kunnen worden. De inzet van kappers moet wel vrijwillig zijn. "Als een kapper zich hier niet prettig bij voelt houdt het gewoon op", zegt Willem Kruithof, bestuurder van CNV Vakmensen.



Of het protocol toereikend is, moet nog worden bepaald door de overheid en RIVM.